Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sarı ve turuncu uyarı ne demek ?

Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarıda bulunuldu. Sarı ve turuncu uyarı ne demek? Marmara hava tahmini nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 5 günlük hava tahmini nedir?

Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarıda bulunuldu. Sarı ve turuncu uyarı ne demek? Marmara hava tahmini nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini nedir? İstanbul hava durumu nedir? Hava sıcaklığı kaç derece? İstanbul'akar ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik olmaması, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAÇ GÜN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

MARMARA HAVA TAHMİNİ NEDİR?

İstanbul'da beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün Trakya'da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²/12saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, önce kuzey ve batısında, zamanla doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-75 kg/m²) olması; rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BAŞKENT ANKARA VE DİĞER İLLERİMİZ

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

METOUYARI NEDİR?

MGM'nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

KIRMIZI RENK: Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI RENK: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

YEŞİL RENK: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.