Son Dakika! İsrail polisi ateşkese rağmen cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son dakika! Günlerdir Filistinlilere saldıran ve 232 kişinin ölümüne neden olan İsrail, dün gece yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etti. İsrail polisi bugün Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.

10 Mayıs'tan bu yana Gazze ve Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldıran İsrail; bu süreçte 65'i çocuk, 39'u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Dünyanın farklı noktalarından gelen ateşkes çağrılarını ilk etapta dikkate almayan İsrail, dün gece Hamas ile ateşkes imzaladı. Anlaşma dün gece 02.00'de yürürlüğe girdi.

NAMAZ ÇIKIŞI SALDIRDILAR

Daha 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal eden İsrail polisi, bugün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılan cemaate saldırdı. Polisin insanlara ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdığı öğrenildi.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

SABAH ATEŞKESİ KUTLAMIŞLARDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler sabah namazında Mescid-i Aksa'ya giderek İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi kutladı. Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin kapılarından tekbirler getirerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarını selamlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı. Benzer kutlamalar işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de düzenlendi.

ATEŞKES ANLAŞMASI TÜRKİYE'Yİ MEMNUN ETMEDİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kararı Türkiye'yi ise memnun etmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN HESAP VERMESİ GEREKLİDİR"

Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır. Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.

Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir."