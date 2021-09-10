Son dakika haberi | İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi yaraladıMescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre - İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi yaraladı Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliyi silahla yaraladı.
- İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi yaraladı
Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı
KUDÜS - İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliyi silahla yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliye ateş açtı. İsrail askerlerinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliye ateş ettiği belirtilirken, olay sonrası Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının kapatıldığı aktarıldı.
Yaralanan Filistinlinin durumu henüz bilinmiyor.