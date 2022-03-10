Son dakika: ISPARTA'DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

KEÇİBORLU, ISPARTA (DHA) - Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Isparta- Keçiborlu yolu Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Metin Demir'in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kontroldean çıkarak, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde TIR'ın kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpma anı yer alıyor.