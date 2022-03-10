Son dakika: ISPARTA'DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: ISPARTA'DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

KEÇİBORLU, ISPARTA (DHA) - Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Isparta- Keçiborlu yolu Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Metin Demir'in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kontroldean çıkarak, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde TIR'ın kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpma anı yer alıyor.

Son dakika: ISPARTA'DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Son dakika: ISPARTA'DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Demirel, Keçiborlu, Isparta, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title