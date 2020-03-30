Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
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Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı

Son dakika: İspanya'daki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 812 kişi daha artarak 7 bin 340'a ulaştı.

30.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:07
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül yeni tip koronavirüsün en fazla etkisini gösterdiği ülkelerden olan İspanya'da son 24 saatte yaşanan 812 can kaybıyla toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 340'a ulaştı.

VAKA SAYISI 80 BİNİ AŞTI

7 bin 340 ölümle en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İspanya'da, vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Son açıklanan rakamlara göre; ülkedeki toplam vaka sayısı 80 bin 110'a ulaştı.

İRAN'DA SON 24 SAATTE 117 ÖLÜM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi. Bunun yanı sıra ülkedeki vaka sayısı 38 bin 309'a yükseldi. Ülkede, 12 bin 391 kişi ise salgının pençesindn kurtularak sağlığına kavuştu.

3 GÜNLÜK BEBEKTE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, İran'ın Rezevi Horasan iline bağlı Türbetcam ilçesinde 3 günlük bir bebekte koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Türbetcam Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed Efkar, İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi.

Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı

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İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı

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