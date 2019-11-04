Son dakika: Ispanak zehirlenmesi İstanbul'dan Tekirdağ'a sıçradı

04.11.2019 12:44

İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı.Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada ıspanak yemeğini yedikten sonra 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

ISPANAK KRİZİ SÜRÜYOR

İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ıngeçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

ISPANAKLARA ZEHİRLİ OTLAR KARIŞTI

Ispanak zehirlediği iddiaları üzerineİstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir.Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir."

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze ya da ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum" diye konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCEKİ GÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanaktan zehirlenmeyle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Medyada yer alan "İstanbul'da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA