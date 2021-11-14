Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor

İran'ın Bandar Abbas kentinde 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin güneyini sarsan depremin depremin merkez üssü, liman kenti Bender Abbas'a 59 kilometre uzaklıkta.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİN'DE DE HİSSEDİLDİ

6,3 şiddetindeki depremin Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Öte yandan Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

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Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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