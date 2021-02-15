Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi
Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına 8 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Yerleşkenin yakınına düşen füzeler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında üstü üste 8 patlama sesi duyuldu. Patlamaların bölgeye atılan karadan karaya füzelerinden kaynaklandığı ve Haşdi Şabi tarafından fırlatıldığı ileri sürüldü.
BİRİ ABD ASKERİ İKİ KİŞİ YARALANDI
Yerel kaynaklar, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına 8 katyuşa füzesi düştüğünü aktardı. Edinilen bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken biri ABD askeri olmak üzere iki kişi hafif yaralandı.
BEŞ FÜZE FIRLATILDI İDDİASI
Bir güvenlik görevlisi ise fırlatılan havan topu sayısının beş olduğunu söylerken, havaalanının yanında yangın çıktığı ifade edildi.