İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı
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İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı

İngiltere'nin başkenti Londra üzerinden Vietnam Hanoi'ye seyahat eden Nga Nguyen adlı yolcunun, 12 business class, ekonomi alanında iki yolcu ve bir mürettebat üyesine koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı
22.09.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:51

İngiltere'de yapılan araştırmada, Londra üzerinden Vietnam Hanoi'ye seyahat eden Nga Nguyen adlı yolcunun Vietnam Havayolları'na ait bir uçuşta yolculara koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Vaka sayılarında meydana gelen artış ile ilgili araştırma yapan İngiltere, vaka ve bulaşma yöntemlerini mercek altına aldı. İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan araştırmada, ülkede son dönemlerdeki meydana gelen vaka sayısında yurtdışından ülkeye gelen turistler olduğu tespit edildi.

İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı

VİETNAMLI GENÇ KADIN SÜPER BULAŞTIRICI ÇIKTI

Londra üzerinden Vietnam Hanoi'ye seyahat eden Nga Nguyen adlı yolcunun Vietnam Havayolları'na ait bir uçuşta yolculara koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı. Nga Nguyen adlı genç kadının seyahat rotası takip edildiğinde, kadının "süper bulaştırıcı" olduğu belirlendi. Genç kadının raporun basında yayınlanmasında sonra ilgili seyahatlerinde çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabından sildiği belirlendi.

15 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIRDI

Raporda, "Vietnam'dan bir iş kadını Mart ayında Londra'dan uçarken 12 business class, ekonomi alanında iki yolcu ve bir mürettebat üyesine koronavirüs bulaştırdı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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