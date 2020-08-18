Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine neden 7 ay sonra tepki verildiğiyle ilgili eleştirilerine "Sizi bekledik" diye yanıt verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden geçtiğimiz ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı yenmelerini sağlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı. İktidar bu sözlere tepki gösterirken muhalefet de tepki göstermekle birlikte bu sözlerin neden 7 ay sonra gündeme geldiğini sorguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 7 aylık süreyle ilgili eleştirilere "Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik" diye karşılık verdi.

"BİZ KONUŞTUK. SİZ NEDEN SUSTUNUZ?"

Twitter hesabından açıklama yapan Altun şunları yazdı "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bircevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Joe Biden, geçtiğimiz ocak ayında söylediği ve önceki gün tekrar gündem olan açıklamalarında Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı.

"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Joe Biden, ocak ayında yaptığı skandal konuşmasında şunları kaydetti "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz."

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz pazar günü Biden'ın sözlerine tepki olarak yaptığı açıklamada "7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey şu, gerçekten de 7 aydır 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.