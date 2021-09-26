Son dakika: İkiz kardeşler, tıp fakültesini ilk iki sırada kazandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Dönmez ailesinin ikiz çocukları Enes ve Emre Dönmez, 4 yıl önce nitelikli liseleri kazandı. Enes Tofaş Fen Lisesi'nde, Emre Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi'nde okudu. İkiz kardeşler, üniversite sınavına ise birlikte hazırlandı. Birbirlerine eksik kaldıkları konuları anlatan ikiz kardeşler, hayalini kurdukları tıp fakültesine girmek için 4 yıllık lise hayatları boyunca düzenli ve planlı ders çalıştı. Sınav yaklaştıkça çalışma tempolarını arttıran ikiz kardeşler, çok sayıda test çözüp deneme sınavlarına girdi. Enes sayısal sıralamada 2085'inci, Emre ise 2633'üncü oldu. Bursa'da kalmayı düşünen iki kardeşlerin ilk tercihleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Tercih sonuçları açıkladığında tıp fakültesine Enes 1'inci sırada, Emre ise 2'nci sırada yerleşti. Geçen hafta düzenlenen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Açılış Töreni'nde Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz, ikiz kardeşlere başarı belgesi verdi.

Ailelerinin kendilerine her zaman destek olduklarını belirten Emre Dönmez, şunları söyledi: "Ailemiz hiçbir zaman bize 'Sınav senen telefonu bırak, başka bir şeyle ilgilenme, dışarı çıkma, ders çalış' gibi cümleler kurmadı. Yaptığımız şeyler konusunda otokontrolümüzü kendimiz sağladık. Lise hayatımız boyunca hiçbir zaman bir kısıtlamaya maruz kalmadık. Sosyal medya kullanmıyoruz. Bir kere bile sosyal medya hesabı açmadık. Sınav sürecine özgü yaptığımız bir şey değildi. Bizim sosyal medya açmak gibi bir isteğimiz olmadı. Ancak bu sosyal medyanın kötü olduğunu göstermiyor. Elbette sosyal medya kullanarak, kontrolünü sağladığınız sürece bu sizin başarınıza engel olmaz."