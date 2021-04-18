Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
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Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan işçi emeklisi Nihat Büyüten (61), yalnız yaşadığı evinde mahalle muhtarı tarafından ölü olarak bulundu.

ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan işçi emeklisi Nihat Büyüten (61), yalnız yaşadığı evinde mahalle muhtarı tarafından ölü olarak bulundu. Büyüten'in iki hafta önce de kendisinden haber alınamadığı için gelen polislere "İyiyim" dediği öğrenildi. 

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 732 Sokak'taki apartmanda, dükkandan bozma tek odalı evde meydana geldi. Tek başına yaşayan Nihat Büyüten'den haber alamayan mahalle muhtarı Hasan Kahraman, öğle saatlerinde kapısı hafif aralık eve girdi. Kahraman, Nihat Büyüten'in cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Büyüten'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin çalışmasının ardından Nihat Büyüten'in cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

'İKİ HAFTA ÖNCE DE HABER ALAMADIK 'İYİYİM' DEDİ'

Muhtar Kahraman, iki hafta önce de Nihat Büyüten'den haber alamayınca polisle evine geldiklerini belirterek, "Bir süre sonra kapıyı açarak 'Ben iyiyim' dedi. Bugün de kapısının hafif aralıklı olduğunu görünce bakmak istedim. Ağır koku vardı. Sonrasında yerde cansız bedenini gördüm ve polise haber verdim" dedi.


Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu
Son dakika! İki hafta önce polise 'İyiyim' demişti, bugün ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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