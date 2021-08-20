Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Genelgede; konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklerle birlikte uçak, otobüs ve toplu taşıma yolculuklarında 6 Eylül'den itibaren 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu" konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadeleden güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.

BİRİNCİ DOZ AŞILAMADA %73 ORANINA ULAŞILDI

Genelgede ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada ise % 55,5 düzeyine ulaşıldığına, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğuna vurgu yapıldı.

TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK

Genelgede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı ve aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade edildi.

AŞI KONUSUNDA TEREDDÜTLER GİDERİLECEK

Alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı:

Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecek. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.

TOPLU FAALİYETLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

YOLCULUKLARDA AŞISIZLAR İÇİN TEST ZORUNLULUĞU

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

HES KODU ÜZERİNDE PCR KONTROLÜ YAPILACAK

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

SARILMA VE TOKALAŞMADAN UZAK DURULMALI

Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülüyor. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar, vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor
6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...
6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi.
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor - Haberler
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