İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi! Sokak kısıtlaması için muafiyetler getirildi

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve yakınlarının 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi. Kırtasiyeler de öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 07.00-15.00 arasında açık tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonuna denk gelen "Liselere Giriş Sınavı"nda sokağa çıkma yasaklarının nasıl uygulanacağından, kırtasiyelerin açık olup olmayacağına kadar merak edilen birçok soruyu, yayınlanan genelgeyle cevapladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve yakınlarının 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

KIRTASİYELER AÇIK OLACAK

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Valiler ve kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte alınacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge şu şekilde:

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

TOPLU TAŞIMA SEFER SAYILARI ARTIRILACAK

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

YASAKTAN MUAF OLACAKLAR

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Valiler ve kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak.

SINAV BOYUNCA GÜRÜLTÜ OLMAMASI İÇİN ÇALIŞILACAK

Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ CEZA UYGULANACAK

Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.