Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, gün içinde gerçekleşen 1 Mayıs etkinlikleriyle ilgili bilgi verirken DİSK'e ait çelengin 9 milletvekili tarafından 12.40'ta Taksim Anıtına bırakıldığı belirtildi. DİSK yetkililerin Taksim'e yürüyüşüne izin verilmemesi sonrasında 15 kişi gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Türkiye'deki koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada tek olayın DİSK yetkililerinin çelenk bırakmak istemesi sonrası yaşandığı belirtildi ve ayrıntılar paylaşıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"36 ETKİNLİK SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ruhuna uygun olarak kutlanabilmesi amacıyla tüm illerimizde gerekli izinler verilmiştir.

Bütün Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan Perşembe günü 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

"8 SENDİKA TAKSİM ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI"

Bugün İstanbul'da, Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş sendikalarının organizesinde 10.00 - 11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinlikleri normal olarak sona ermiştir.

"DİSK TARAFINDAN YASAL OLMAYAN YÜRÜYÜŞE KALKIŞILDI"

Ancak; 1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır.

"EKİPLERİMİZE SALDIRILMIŞTIR"

Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır.

"MANZARANIN SORUMLULUĞU DİSK YETKİLİLERİNE AİTTİR"

Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir.

"9 MİLLETVEKİLİ DİSK ÇELENGİNİ TAKSİM ANITINA BIRAKTI"

DİSK'e ait çelenk, 5 HDP milletvekili, 3 CHP milletvekili, 1 TİP milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12,40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Beşiktaş'taki DİSK genel merkezinin önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na yürümek istemiş, polisin uyarılarına rağmen yürüyüşe geçen gruptan aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan 15 kişi ardından serbest bırakılmıştı.