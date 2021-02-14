Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
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Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

14.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:10

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın şehit edilmesiyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. Sert ifadeler kullanan Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

Terör örgütü PKK Gara'da bulunan bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit eden, olayla ilgili olarak birçok tepki paylaşımı yapıldı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile terör örgütüne ve destek verenlere göz dağı verdi.

Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

"AYNI YALANLARA SAHİP ÇIKAN HAYSİYETSİZLER VAR"

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

"BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK BU MİLLET VE ŞEHİTLERİMİZ YÜZÜMÜZE TÜKÜRSÜN"

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün"

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
Haber Yorumları (6)
TARAFSIZ: Allah yardımcınız olsun
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OGUZ: Sayın bakanım cezaevlerindeki hainleri beslemeyelim yada öyle yan gelip yatma yeri olmasin rahat yüzü görmesinler merhamet edilene merhamet edilir bunlar insan degil
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KAYSERİ: İNŞALLAH SAYIN BAKANIM. HEP HAZIRIZ.
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