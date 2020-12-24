Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir

Son dakika! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tutukluluğu sonlandırın" kararını eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Selahattin Demirtaş teröristtir" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Demirtaş'ın terör tutuklusu olduğunu vurgulayarak "Bu karar bizi bağlamaz" demişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak "Tutukluluğu sonlandırın" kararı alırken, bu karar özellikle iktidar tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR"

Soylu yaptığı açıklamada kararı sert bir dille eleştirdi ve "Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

YILDIRIM BESTLER-17 OPERASYONU BAŞLATILDI

Soylu burada yaptığı konuşmada Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun da başladığını bildirdi ve operasyona 3 bin 251 personelin katıldığını aktardı.