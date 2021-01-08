Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüştü
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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüştü

08.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:58
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüştü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, beraberinde Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aygöl ve beraberindekiler, şehidin annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile bir araya geldi. Aygöl, daha sonra şehidin annesi Zehra Yalçın'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü.

Safranbolu Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti açıldı

Vali Gürel'i de makamında ziyaret eden Aygöl, daha sonra Safranbolu Yeni Nüfus Müdürlüğü Konseptinin açılışını gerçekleştirdi.

Aygöl, açılış sonrası gazetecilere, Karabük'teki programları kapsamında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaret sırasında şehit ailesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Aygöl, "Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra hanım nüfustan emekli. 26 yıl hizmeti var." dedi.

Aygöl, vatandaşlara nezih bir ortamda güler yüzlü personelle daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Türkiye genelinde şu ana kadar 260 ilçemizde bu konsepte geçirdik. Bu sene Bakanımızın bize koyduğu hedef 460." diye konuştu.

Vali Gürel de genel müdürlüğün son yıllarda güzel hizmetlere öncülük eden bir kuruluş olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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