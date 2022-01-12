Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz - Haberler
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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir canlı yayında İBB'ye yönelik terör teftişi hakkında da konuşarak "Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok'un sunuculuğunu yaptığı Sebep Sonuç programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İBB TEFTİŞİ HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftiş hakkında da konuştu.

"BAZI GAZETECİLERE MAAŞ BAĞLAMAK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ"

İBB'ye yönelik olarak Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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