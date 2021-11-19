Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İstediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Tandem Uçuş Festivali'nin 2'nci etabı kapsamında, yamaç paraşütü programına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Gençlerin bu tür etkinliklerde bulunduklarını görmekten çok mutluluk duyuyoruz. İstediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Tandem Uçuş Festivali'nin 2'nci etabı kapsamındaki etkinliğe; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile çok sayıda davetli katıldı. Festival, 350 rakımlı Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'nde gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi ile Derik Belediyesi Gençlik Merkezi'nde dersleri verilen yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan 3 ayrı gruptan 20 öğrenci, Türk bayraklarıyla izleyicilerin alkışları eşliğinde paraşütle uçtu.

Adana'dan yamaç paraşütü etkinliğine katılan İsmail Aydemir de "Derik'te güzel bir festival düzenlemişler. Biz de eşlik ettik. Güzel, sakin bir şekilde tepeden indik, her şey olması gerektiği gibi uçuşlarımız güzel geçti. Uçmak isteyen herkesi bekliyoruz festivale" dedi.