Son Dakika! Hükümetten Minik Eylül Mesajı: Hadımı Devreye Sokacağız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ankara Polatlı'da kaybolan ve daha sonra vahşice katledilmiş şekilde bulunan Eylül ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu. Çocuk istismarı ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası gündeme gelen kimyasal hadım düzenlemesini hatırlatan Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız." diye konuştu.

"KİMYASAL HADIM DÜZENLEMESİ DEVREYE SOKULACAK"

Ankara Polatlı'da kaybolduktan günler sonra cansız beden,ne ulaşılan Eylül ile ilgili Hükümet'ten çok önemli bir açıklama geldi.

Açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kimyasal hadım (kastrasyon) düzenlemesini hatırlattı. Bozdağ, Eylül'ün ölümünün ardından kimyasal hadım düzenlemesini yeni dönemde hızla devreye sokacaklarını belirtti.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."