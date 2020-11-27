Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
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Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

27.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:26
Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

Son dakika! HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti. Üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da bulunuyor.

İŞTE 11 YENİ ÜYENİN İSİMLERİ

Yargıtay'ın yeni 11 üyesi; İrfan Fidan, Yüksel Kocaman, Fuzuli Aydoğdu, Mehmet Beyhan Seçkin, Canel Rüzgar, Selfet Giray, Ahmet Çiçekli, Kemal Güngör, Mustafa Ercan, Mustafa Doğan, Savaş Şahinbay'dan oluştu.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları olan İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman, FETÖ davalarında önemli görevler üstlenmişlerdi.

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