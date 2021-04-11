Son dakika: HDP önündeki eylemde 587'nci gün; aile sayısı 225 oldu

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 587'nci gününde sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 587'nci gününde sürüyor. 2014'de 22 yaşında üniversite öğrencisiyken Van'da kaçırılan kızı Şehriban için Gaziantep'ten gelen Besime Altürk ile aile sayısı 225 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'MEZARA GİRMEMİŞ BİR ÖLÜYÜM'Gaziantep'ten gelen Besime Altürk, Van 100'üncü Yıl Üniversitesinde Tıp Fakültesi 4'üncü sınıfı okurken kaçırılan kızı Şehriban için evlat nöbetine katıldı. Oğlunun düğün hazırlığını yaparken kızının kaçırıldığı anlatan Altürk, şöyle konuştu: "Ramazan ayıydı, oğlumun düğünü olacaktı. Oğluma heyecanla çeyiz hazırlıyordum. Kızım eve geldi bir hafta kaldıktan sonra 'Anne biz gönüllü olarak hastanede çalışıyoruz, o nedenle gideceğim, bayrama bir hafta kala gelirim' dedi. Gidiş o gidiş. Kızımdan bir daha haber alamadım. Yıllardır çaresizce evde bekliyorum, hiçbir şey yapamadım kızım için. Ben kızımı istiyorum HDP ve PKK'dan. Kızım ben, sensiz yaşayamıyorum, mezara girmemiş bir ölüyüm. Ayakta durmak için zorluyorum kendimi. HDP kızımı getirip bana geri versin ne olur. Yapacak hiçbir şeyim yok, çaresizim, acizim, elim kolum bağlı, psikolojik tedavi görüyorum. Ne olur kızım yalvarıyorum bana geri dön. Seni çok özledik, yıllardır seni bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN