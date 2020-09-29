HDP'li vekillerden polise: "Terbiyesiz", "Bana sicili söyle"
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HDP'li vekillerden polise: "Terbiyesiz", "Bana sicili söyle"

29.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:40

Geçtiğimiz günlerde Ankara Başsavcılığı'nca Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Kars'a gelen HDP'li vekil, kendisini uyaran polise, 'terbiyesiz' diyerek hakaret ederken, meclis üyesi de bir başka görevli polise 'sicil söyle bana yasağı...

Geçtiğimiz günlerde Ankara Başsavcılığı'nca Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Kars'a gelen HDP'li vekil, kendisini uyaran polise, 'terbiyesiz' diyerek hakaret ederken, meclis üyesi de bir başka görevli polise 'sicil söyle bana yasağı da anlat' diye çıkıştı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleriyle birlikte Kars'a geldi. Iğdır üzerinden karayoluyla Kars'a gelen Buldan, önce partisini ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanlığı'na gitmek üzere HDP İl Başkanlığı önünde bulunan caddeye çıktı. Cadde üzerinde güvenlik önlemeleri alan polis, kalabalığı Kars Valiliği'nin almış olduğu kısıtlamalar hakkında uyardı.

Buldan ve beraberindekilerden birkaçına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, "Ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğin de bu kadarı olmaz" derken, bir diğer HDP'li ise "kaç kişi geçiyorsunuz" diye uyarı yapan polise, "Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" dedi.

O anlar anbean kameralara yansıdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekiler daha sonra polis önlemleri altında yürüyerek Metin Sözen Caddesi'nde bulunan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na geçtiler. Buldan ve beraberindekiler burada bir süre belediye başkan yardımcılarıyla görüştükten sonra ayrıldılar.

(İHA)

HDP'li vekillerden polise: 'Terbiyesiz', 'Bana sicili söyle'
HDP'li vekillerden polise: 'Terbiyesiz', 'Bana sicili söyle'
HDP'li vekillerden polise: 'Terbiyesiz', 'Bana sicili söyle'
HDP'li vekillerden polise: 'Terbiyesiz', 'Bana sicili söyle'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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