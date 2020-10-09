Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde ilerleyen yangın yerleşim alanlarının olduğu bölgeye de sıçradı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre ormanlık alanda başlayan yangından 2 apartman, 1 restoran ve 2 araç etkilendi. Öte yandan gelen fotoğraflarda insanların dumandan etkilendikleri de görüldü.

"OKULUN ATÖLYESİNDEN SIÇRADI"



Muhtar İhsan Sönmez konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İlhan yaptığı açıklamada, "Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde meslek yüksek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun-Belen ilçelerimiz arasındaki Ormanlık bölgede çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.