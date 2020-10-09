Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı
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Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı

09.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:10

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde ilerleyen yangın yerleşim alanlarının olduğu bölgeye de sıçradı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Son Dakika! Hatay'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre ormanlık alanda başlayan yangından 2 apartman, 1 restoran ve 2 araç etkilendi. Öte yandan gelen fotoğraflarda insanların dumandan etkilendikleri de görüldü.

Son Dakika! Hatay'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı

"OKULUN ATÖLYESİNDEN SIÇRADI"

Muhtar İhsan Sönmez konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İlhan yaptığı açıklamada, "Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde meslek yüksek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun-Belen ilçelerimiz arasındaki Ormanlık bölgede çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı
Haber Yorumları (4)
BRS:16: ORMAN GÖRMEMİŞ İNSAN DEĞİP GEÇİNENLERİ MAĞRADAN DIŞARI SALMAMAK LAZIM BÖYLE HAİNLERİ YURTAŞLIKTAN ATMAK LAZIM.
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RECEP: ormanlarımız kızıl çam olduğu sürece orman yangınlarının önüne geçemezsiniz
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RECEPE CEVAP: Okul atölyesinden çıktı yazıyor. Adam altında kızılçam ağacını suçluyor :D:D yazık kafana dayı :D bence ağacın suçu yok okullar olduğu sürece daha çok yangın çıkar dayı bakma öyle dayı oku bunları
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