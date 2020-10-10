Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınları tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Ayrıca Bakan Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

"ÇOK CİDDİ KASIT ŞÜPHELERİ VAR"

"Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" diyen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor."

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Hasar tespit çalışmalarının başladığı bilgisini veren Pakdemirli, "Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade eti" diye konuştu.

"BİZİ KORKUTAN KISMI MESKUN MAHALE YAKIN OLMASIYDI"

Pakdemirli, şöyle devam etti: "Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliği'ne hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız. Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı."

"YANGINDAN ETKİLENEN YERLER VAR"

"Tabii ki burada etkilenen fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var, evler var, tarlalar ve araçlar var. Belirli yerlerde hayvanların etkilenmesi söz konusu" diye kaydeden Pakdemirli, "Bunlarla ilgili de özellikle hem tarımsal araziler hem de hayvanlarla ilgili konuda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını Valilikle koordine ediyor olacak" ifadelerini kullandı.

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, molotof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.

VALİLİK: GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR VAR

Hatay Valiliği, kentte 2 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaline karşı bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."