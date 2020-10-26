Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Herhangi bir can kaybı yok, operasyon devam ediyor

Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama yaşandı. Vali'nin yaptığı açıklamaya göre, 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirildi ve bu esnada bir patlama meydana geldi. Vali Doğan, "Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmekte" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasında bulundu.

ABD'DEN TERÖR SALDIRISI UYARISI

ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'de terör saldırısı ihtimali nedeniyle tüm vize işlemlerini askıya almıştı. Vatandaşlarını uyaran Büyükelçilik, "AVM'lerden ve kalabalık yerlerden uzak durun" demişti.

Olay anına ilişkin görüntüler: