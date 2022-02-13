Son Dakika | Halil Falyalı cinayeti soruşturması; Faysal Söylemez de gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Halil Falyalı cinayeti soruşturması; Faysal Söylemez de gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Halil Falyalı cinayeti soruşturması; Faysal Söylemez de gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasunda 3 kişi daha gözaltına alındı.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözlatına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti  soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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