Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

02.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:38

Haliç Köprüsü üzerinde iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak bariyerlere çarptı. Hafifi ticari aracın açılan arka kapısından yola fırlayarak bariyerlere çarpan çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BZ 1643 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde giderken plakası alınamayan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, kendisini sıkıştıran otomobile vurmamak için aniden manevra yaptı ve aracı savrulmaya başladı. Bu sırada aracın arka tarafında oturan çocuk, açılan arka kapıdan yola fırladı. Yol kenarındaki çelik halatlara çarpan erkek çocuk olay yerinde öldü, araç içinde sıkışan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

ANNE KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Bu sırada yerde çocuğunun cesedini gören anne köprüden atlamak istedi. İddiaya göre korkuluklara çıkmaya çalışan anneyi vatandaşlar güçlükle engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sinir krizleri geçiren ve hafif yaralı olan anneyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

"ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI"

Kazayı gören başka bir sürücü, "Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik aralıklarla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Ziya Selçuk Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Halil Sezai Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Erol Bulut Mbaye Diagne Eddie Newton Steven Gerrard
Daha Fazla Uefa Türk Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 10:38:49. #1.15#
title