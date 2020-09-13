Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda bir jandarma astsubay şehit oldu.

13.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:27

Hakkari'de Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda bir jandarma astsubay şehit oldu. Operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında,İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
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