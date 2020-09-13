Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda bir jandarma astsubay şehit oldu.

Hakkari'de Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda bir jandarma astsubay şehit oldu. Operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında,İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.