Son dakika: Hakkari'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
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Son dakika: Hakkari'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Son dakika: Hakkari'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Son dakika haberler: Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tüm ülkede hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 3 araç ve 7 personelle dezenfekte çalışması yaptı. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkayıp dezenfekte edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de tonlarca çöp ve moloz toplayıp çöp konteynerlerini ilaçlı su ile yıkadı.

Zabıta ekipleri de kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili denetimlerini aralıksız olarak sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de boş cadde ve sokakları fırsat bilerek çukurlu yollara asfalt yama yaptı.

İtfaiye Müdürü Bülent Keskin'in başında bulunduğu ekip; Cumhuriyet ve Bulvar caddeleri başta olmak üzere birçok caddede yıkama çalışması başlattı. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte itfaiye ekipleri 3 araç ve 7 personelle çalışmalarını sürdürdü. Atatürk Anıtı başta olmak üzere esnafın kepenkleri de tazyikli suyla yıkandı. İş yerleri açık olan bazı esnaf ise belediye ekiplerine kahve ikram ederek, çalışmalardan dolayı Hakkari Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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