Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı.

20.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan iki askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

TESPİT EDİLEN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları (5)
SERKAN: Hani bu PKK bitme noktasındaydı.
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MEMLEKETİM: Benim anlamadigim. Biz sehit verince medya cenazemizi gösteriyorda. Bu serefsizleri imha ettigimizde neden bunlarin murd cesetleri gösterilmiyor? Geberttiginiz serefsizleri neden ibretlik olsun diye merkezde sergilemiyorsunuz?
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MERHUM ABDULMETİN BALKANLIOĞLU: Özel Harekat''a sesleniyorum. Yaralı almayın. Emniyet güçlerine sesleniyorum: Hiçbirini yaralı bırakmayın. Biz, yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Canavar beslemeye razıyız ama bu mel''unları beslemeye razı değiliz. Hapislere girmesinler. Ne dağda bırakın ne şehirde ne de ovada. Allah''ınızı seviyorsanız sağ bırakmayın Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu
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