Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
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Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

23.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:05

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır" denildi. İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış olduğu görülmektedir. Salgının seyrinde görülen bu artış nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına başlanmıştır.

Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

"9 BİN 583 KİŞİYE CEZA UYGULANDI"

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

"TEDBİRLERİ HASSASİYETLE UYGULAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Koronavirüs salgınıyla mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir. Bugüne kadar yaptığımız fedakârlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız.

Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Haber Yorumları (17)
.......................: Sizin derdiniz üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek zaten. . .
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OBJEKTİF: Halktan alınan paralar yine halka harcanmalı. Kepenk kapatan esnafa, gündelikçiye, işsize vs...
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ESNAF: bir esnaf olarak marketle aynı statüde tutarak hafta içide ekmegimizden ettiniz bizi sagolun. . . virüsten degil odeyemedigimiz vergileri ödeme zorunlulugundan ac kalıp ölücez
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