Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var? Yeni yasaklar nelerdir? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler?