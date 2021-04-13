Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var?
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Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var?

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Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var? Yeni yasaklar nelerdir? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

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Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var? Yeni yasaklar nelerdir? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

YENİ TEDBİRLER NELER?

• Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

• Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

• 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

• Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

• Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

• Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

• Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

• Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

• Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

• Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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