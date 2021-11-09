Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'e (26) İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı hüküm verildi. Öztürk, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı.

Bornova ilçesinde 18 Aralık 2017 tarihinde üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26), Zülal Tütüncü'yü (21), babasına ait kılıçla öldürdü. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Öztürk, 2020'nin Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tütüncü ailesinin avukatı, Öztürk'ün aldığı cezanın az olduğu iddiasıyla, sanığın avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçe gösterip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan istenen raporda cezai ehliyeti tam çıkan Öztürk için müebbet hapis talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ü, Zülal Tütüncü'yü öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmayı bitirdi.