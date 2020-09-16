Koronaya yakalanmasına rağmen dükkanını açan adam savunmasıyla şaşırttı: Adam mı öldürdük? Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs, polis tarafından yakalanarak ambulansla yurda götürüldü. Şahsın "Adam mı öldürdük" diyerek kendisini savunması duyanları hayrete düşürdü.

Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen bir vatandaş kimsenin sağlığını düşünmeyerek karantinayı ihlal edip iş yerini açtı. Polis, şahsın dükkanında olduğunu öğrenerek iş yerinde hastayı yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hastayı karantinaya alırken şahsın "Adam mı öldürdük" sözleri dikkat çekti.

''ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYORSUN''

Olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, "Adam mı öldürdüm" dediği bunun üzerine ise polisin ise "Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun" dediği öğrenildi.

3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA