Koronaya yakalanmasına rağmen dükkanını açan adam savunmasıyla şaşırttı: Adam mı öldürdük?
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Koronaya yakalanmasına rağmen dükkanını açan adam savunmasıyla şaşırttı: Adam mı öldürdük?

Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs, polis tarafından yakalanarak ambulansla yurda götürüldü. Şahsın "Adam mı öldürdük" diyerek kendisini savunması duyanları hayrete düşürdü.

16.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:11

Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen bir vatandaş kimsenin sağlığını düşünmeyerek karantinayı ihlal edip iş yerini açtı. Polis, şahsın dükkanında olduğunu öğrenerek iş yerinde hastayı yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hastayı karantinaya alırken şahsın "Adam mı öldürdük" sözleri dikkat çekti.

''ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYORSUN''

Olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, "Adam mı öldürdüm" dediği bunun üzerine ise polisin ise "Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun" dediği öğrenildi.

3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

Koronaya yakalanmasına rağmen dükkanını açan adam savunmasıyla şaşırttı: Adam mı öldürdük?

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
CELLO: BÖYLE MALLAR YÜZÜNDEN MEMELKET BU HALDE YA
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VİRÜS Bİ ŞEKİLDE GEÇİYOR AMA CAHİLLİK BAKİ: VİRÜS Bİ ŞEKİLDE GEÇİYOR AMA CAHİLLİK BAKİ
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GERÇEK: ADAM HAKLI YA AİLE PARASIZLIKTAN SEFİL OLACAK YADA MARKETİNİ AÇACAK DURUM BU
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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