Son dakika haberleri... Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler
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Son dakika haberleri... Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler

Son dakika haberleri... Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler.

Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler. Dikilen kıyafetler Marmaris ve Manavgat'a gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde HEM Giyim ve El Sanatları öğretmenleri ve gönüllü kursiyerleri yangın bölgesindeki vatandaşların yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler. Duyarlı vatandaşlar tarafından sağlanan kumaşlarla dikilen kıyafetler yangından etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak. Yaklaşık 5 gün içinde yüzlerce şalvar, pantolon ve pijama dikiler, yangın bölgesine gönderildi.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir, Türkiye olarak büyük bir felaket yaşadıklarını anlatarak, "Bozüyük HEM olarak ülkemizi etkisi altına alan yangın felaketine biz de çok üzüldük. 'Ne yapabiliriz, elimizden ne gelir' diye düşündük. Giyim kursu öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz ile birlikte o yörenin insanının ihtiyacı olan giyim kıyafetlerini diktik. İnşallah bir yaraya merhem oluruz. Bu çalışmaya katılan tüm öğretmenler ve kursiyerlerimize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Gülcan Bayraktar ise "Sosyal medya aracılığı ile bir duyuru yaparak böyle bir çalışmaya kalkıştık. Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın yöresel kıyafetleri olan şalvar, pantolon ve pijama tarzı kıyafetlerin dikimine gerçekleştirdik" dedi.

Bozüyük HEM'i ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, faaliyete katılan öğretmenler ve kursiyerleri tebrik ederek gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler
Son dakika haberleri... Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler
Son dakika haberleri... Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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