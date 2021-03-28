Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'te, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez'i altına aldı. Kazada ağır yaralanan Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Hasırcıoğlu Mahallesi 5 numaralı sokakta meydana gelen olayda, sürücü Uğur K., 02 FK 919 plakalı aracıyla ara sokaktan 5 numaralı sokağa çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı, sonrasında ise sokakta oyun oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'i (2) altına alarak savruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar küçük çocuğu aracın altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı