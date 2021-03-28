Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'te, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez'i altına aldı. Kazada ağır yaralanan Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Hasırcıoğlu Mahallesi 5 numaralı sokakta meydana gelen olayda, sürücü Uğur K., 02 FK 919 plakalı aracıyla ara sokaktan 5 numaralı sokağa çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı, sonrasında ise sokakta oyun oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'i (2) altına alarak savruldu.

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar küçük çocuğu aracın altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 18:00:00. #1.14#
title