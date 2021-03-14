Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
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Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

14.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:27
Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

Son dakika haberleri... Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar hafta sonu Van Gölü sahillerine akın etti.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar hafta sonu Van Gölü sahillerine akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından park ve mesire alanlarına gitme imkanı bulan Vanlılar, ailece açık havanın tadını çıkardı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Van Gölü sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Edremit ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekanları dinlenmek için gelen vatandaşlarla doldu taştı. Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü sahilinde kahvaltıdan öğle yakılan mangala ve akşam çayına kadar uzun saatler pikniğin tadını çıkardılar.

Piknik ve mesire alanına akın eden vatandaşlar, aylar sonra hafta sonu sosyal etkinlik yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Sosyal mesafe kuralına göre sıcak havanın keyfini çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, çevre temizliğine de dikkat çekti. - VAN

Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
Son dakika haberleri | Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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