Son dakika haberleri! Van'da selde hayvanları ölen çiftçilere 1179 küçükbaş verildi

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, 5 ay önce meydana gelen sel felaketinde hayvanları ölen çiftçilere, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 1179 küçükbaş hayvan verildi.

Başkale'ye bağlı Gedikbaşı ve Kavurgalı mahallelerinde 28 Temmuz'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1179 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan öldü. Selin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında çiftçilere, ölen hayvanların yerine yenileri verildi. Hayvanlar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sahiplerine teslim edildi.