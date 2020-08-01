Son dakika haberleri: Vali Baruş'tan yol kontrol noktalarına ziyaret
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Son dakika haberleri: Vali Baruş'tan yol kontrol noktalarına ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir girişindeki uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek buradaki görevli kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.

Son dakika haberleri: Vali Baruş'tan yol kontrol noktalarına ziyaret
01.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:17

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir girişindeki uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek buradaki görevli kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.

İlk olarak Kale İlçe girişindeki uygulama noktasını denetleyen Vali Aydın Baruş'u Kale Kaymakam vekili Nurullah Kaya karşıladı. Burada görev yapan Jandarma Personelinin bayramını kutlayan Vali Baruş daha sonra Elazığ Yolu Çiftlik mevki yol kontrol noktasına geçti.

Burada görevli polislerin bayramını kutlayan Vali Baruş, bayram dolayısıyla yapılan denetimlere de katılarak sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarını denetlenirken, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlarda bulunan çocuklara temel trafik kurallarının yazılı olduğu ahşap kutularla çikolata ikram eden Vali Baruş, çocuklardan da anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmalarını istedi.

Sonrasında Cumhuriyet Örnek Köy Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Baruş'u burada da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu karşıladı. Hem bölgenin güvenliğini sağlayan hem de yol kontrolünü sağlayan jandarma personelinin bayramını kutlayan Vali Baruş, son olarak Malatya-Ankara yolu üzerindeki yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada yol denetimine katılan Vali Baruş, sürücülerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Trafik Kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş, çocuklara temel trafik kurallarının yazılı olduğu ahşap kutularla çikolata ikram etti.

Vali Aydın Baruş'a ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce eşlik etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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