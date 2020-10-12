Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum
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Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

12.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:15

Bursa'da dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20) ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36), tutuklu yargılandığı davada, "Keşke Eda yerine ben ölseydim, o ölmeseydi. Geceleri uyanıp, ağlıyorum" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta, 30 Ağustos günü yaşanan kazada, İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Bekiroğlu ise bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlhami Bekiroğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Bekiroğlu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ile Eda'nın babası Bertan Müdüroğlu salonda hazır bulundu.

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

"EDA'NIN AİLESİ VE KENDİ AİLEMİ PERİŞAN ETTİM"

Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, "Kars Sarıkamış'tan Bursa'ya yeni taşınmıştım. Bir inşaat firmasında iş buldum. Şoför olarak çalışmaya başladım. Henüz daha ikinci günümdü. Kamyon çok yüklüydü, içinde kum ve çimento vardı, bunu inşaattaki görevli bir kişiye söyledim. Ancak görevli bana, 'Bir şey olmaz' dedi. Hem kendi ailemi hem de o kızı, hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum.

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

"ŞİRKET BENDEN SRC BELGESİ İSTEMEDİ"

Benim SRC belgem yoktur. E sınıfı ehliyetim var. E sınıf ehliyeti olanlar otobüs, kamyon, kamyonet kullanabiliyor. Çalıştığım şirket benden SRC belgesi istemedi. Araç geri kayınca, kornoya bastım. Ölen Eda kör noktada duruyordu, göremedim. El frenini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Ancak kamyonette yük çok fazlaydı. Yük arkada aşırı derecede olduğundan rampada olduğu için kaydı. Yağmur falan yoktu, yerler kuruydu, olay akşamüstü oldu ve hava aydınlıktı" dedi.

MAHKEME, TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, Bekiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, kaza yerinde tanıklar da dinlenerek keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN

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