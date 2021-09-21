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Son dakika haberleri! Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada Tuzla'da tersanede 8 işçi zehirlendi, yardıma koşan işçi elektrik akımına kapıldı Tuzla'da geçtiğimiz hafta bir tersanede çalışma yapan 8 işçi zehirlenmişti.

TUZLA (İHA) - Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada

Tuzla'da tersanede 8 işçi zehirlendi, yardıma koşan işçi elektrik akımına kapıldı

İSTANBUL - Tuzla'da geçtiğimiz hafta bir tersanede çalışma yapan 8 işçi zehirlenmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, zehirlenerek yerde yatan işçileri kurtarmaya giden diğer işçilerden birinin elektrik akımına kapıldığı görülüyor.

Tuzla'da bulunan bir tersanede 14 Eylül Salı günü saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre çalışma yapan işçilerden sekizi, çalışma sırasında iş yerinde sızan gazdan dolayı fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen Y.U., İ.K., N.A., T.Ö., T.E., E.G., A.K. ve C.A. isimli işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan zehirlenerek fenalaşıp yere düşen işçilerin yardımına giden başka bir işçinin de o sırada elektrik akımına kapılarak yaralandığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Zehirlenip yere düşen işçilerin yardımına giden bir işçinin elektrik akımına kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 işçi, asansör ile aşağı inerek yerde yatan yaralı işçilere müdahale ediyor. Yaralı işçilerin asansöre taşındığı esnada başka bir işçiye elektrik çarpıyor. Diğer bir görüntüde ise yerde yatan yaralı işçilere çevredekiler tarafından müdahale ediliyor.

Son dakika haberleri! Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri! Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri! Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri! Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri! Tuzla'da zehirlenen işçilere yardım eden işçiyi elektrik çarpma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
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