Son dakika haberleri! Türkiye Diyanet Vakfı, Rusya'da kurban eti dağıttı Son dakika haberlerine göre Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla Rusya Federasyonu'ndaki muhtaçlara kurban etlerini ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla Rusya Federasyonu'ndaki muhtaçlara kurban etlerini ulaştırdı.

Başkent Moskova'da Rahman İslam Merkezi'nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşan Abbasov ve Türkiye Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran katıldı.

Bayramlaşma sonrasında TDV, Rusya Müslümanları Dini İdaresi işbirliği ile Moskova ve bölgesindeki muhtaçlara Türkiye'deki hayırseverlerin kurban hisselerini dağıttı.

Abbasov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile bazı ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl kurban projesini ortak hayata geçiriyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda engeller ortadan kalktığında diğer projelerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Kovid-19'a karşı insanların sağlığını korumak için camilerde önlem aldıklarını anlatan Abbasov, Kurban Bayramı namazının Rusya'nın bütün federal bölgelerinde gerektiği şekilde kılınamadığını ifade etti.

Abbasov, "Ülkede ancak bazı şehirlerde Kurban Bayramı namazının kılınmasına, sosyal mesafe ve maske kullanmak şartıyla izin verildi." ifadelerini kullandı.

"Kurban Bayramı şefkat ve merhamet bayramıdır" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirten Abbasov, bu kampanya çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine ve TDV'ye teşekkür etti.

Savuran ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlenen "Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Rusya Federasyonu'nda kurbanların kesildiğini ve dağıtıldığını bildirdi.

Rusya Federasyonu genelinde kurban hissesi dağıtımı yapıldığını aktaran Savuran, "Genel olarak Moskova ve bölgesi dışında Başkurdistan'da ve Kuzey Kafkasya'nın hemen hemen tamamında vekalet olarak kurban organizasyonu kapsamında gerekli kesimleri, gerekli paylaşımı gerçekleştirdik." dedi.

Savuran, Kovid-19 sürecinde bu organizasyonla Türk halkının kendi sofrasını ve mutluluğunu diğer Müslümanlar ile paylaştığını dile getirdi.

Kaynak: AA