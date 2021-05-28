Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak
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Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak

Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Türkiye, Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarının kurtarılması sırasında şehit ve gazi olan Azerilerin çocukları için hediye karavanı yolladı.

Türkiye, Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarının kurtarılması sırasında şehit ve gazi olan Azerilerin çocukları için hediye karavanı yolladı.

Karavanın yola çıkması dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, "Hediye Karavanı Yollarda" projesinin ikinci etabı çerçevesinde hazırlanan karavanın yola çıkacağını belirtti. Ergüneş, ilk etapta karavanın 14 ilde çocuklarla buluştuğunu ifade ederek "Karavanımız şimdi de Ankara'ya mesafe olarak uzak olsa da gönüllerimizin ve kalplerimizin çok yakın olduğu kardeş ülkemiz Azerbaycan'a doğru yol alacak, oradaki çocuklarımızla buluşacak." diye konuştu.

Karavanın 1 Haziran'da Tovuz şehrinde olacağını aktaran Ergüneş, "Bu karavanımızı Azerbaycan-Ermenistan savaşında verilen 6 bin şehit ve gazinin çocuklarıyla buluşturacağız. 20 Haziran'a kadar da Azerbaycan'ın muhtelif yerlerinde bu buluşmaları güzel hatıralarla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ergüneş, yeryüzündeki tüm çocukların hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın güzel bir geleceği hak ettiklerini bildirdi.

Çocukların fiziki, psikolojik ve ruhsal gelişimi ve eğitimi açısından dikkat edilmesi gereken pek çok noktanın varlığına dikkati çeken Ergüneş, masal ve hikayesiz büyümenin çocuklar için çok büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Ergüneş, dijital teknoloji konusunda uyarılarda bulunarak "Çocukların bütün oyuncak ve oyun dünyası adeta dijital risklerle tehdit altında. Çocuklar artık masalların o renkli dünyasıyla daha az haşır neşir oluyor hem de sokakta oyun oynamayı unutacak bir noktada. Dijital bağımlılık çocuklarımızın geleceği açısından büyük bir tehlikeye dönüşmekte. Sorumluluklarımız konusunda çok daha dikkatli olmalıyız." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Ergüneş, Zehra isimli bir öğrenciyle parmak yarışı oyunu oynadı. Yarışı kazanan Zehra'ya hediye veren Ergüneş, çocuklarla kısa süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak
Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak
Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak
Son dakika haberleri | Türkiye'den gönderilen hediye karavanı, Karabağ'daki şehit ve gazilerin çocuklarıyla buluşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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