Son dakika haberleri! Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Son dakika haberleri! Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika haberleri! Türkiye Berlin Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar dünyanın dört bir yanında anılmaya devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" adı altında anma töreni düzenlendi.

Berlin Büyükelçiliği binasında gerçekleştirilen anma tören, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Tören kapsamında, şehitlerimizin ruhu için Kuran-ı Kerim okunurken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir belgesel film gösterisi yapıldı.

Belgeselin ardından 15 Temmuz gazilerinden eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattığı video gösterildi. Video programının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın hain darbe girişimiyle ilgili bir konuşması yaptı.

Aydın, hain darbe girişimini yakın tarihimizin en büyük ihaneti olarak nitelendirerek, bu girişimin milletimizin dirayeti ve kahramanlığı sayesinde dünyaya örnek bir demokrasi dersine dönüştüğünü aktardı. Devletin darbecilerin döktüğü kanı yerde bırakmadığını ve bırakmayacağını vurgulayan Aydın, "Aradan geçen 5 yılda bu ihanetin hesabını sormak ve ülkemizi FETÖ şebekesinin kalıntılarından tamamen arındırmak hepimizin, devletimizin temel görevi olmuştur. Bu doğrultuda ülkemizdeki darbeciler yakalanarak adalete teslim edilmiş ve hukuk önünde yaptıklarının hesabı sorulmuştur" dedi.

"FETÖ Almanya'da yapılanmaya devam ediyor"

Almanya'nın FETÖ mensupları için sığınılan liman olduğunun altını çizen Büyükelçi Aydın, Alman muhataplarıyla yaptıkları her temasta FETÖ'nün gerçek yüzünü delilleriyle sunduklarını fakat Alman yetkililerin bunları göz ardı ettiklerini belirtti. Darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütünün Almanya'da yapılanma çalışmalarına hız verdiğine değinen Aydın, "3,5 Milyon insanımızın yaşadığı bu ülke, FETÖ için baştan beri cazip bir hedef olmuş ve maalesef sivil toplum kuruluşları, şirketler gibi paravanların ardına saklanmış, yaygın ve örgün bir ağ kurabilmiştir. Elimizdeki son bilgilere göre Almanya'da FETÖ iktisatlı okul, dershane, dil okulu, etüt merkezi, öğrenci yurdu, eğitim kültür derneği ve benzeri isimler altında hala 110 'dan fazla sözde eğitim kurumunun faaliyet gösterdiği görülmektedir" dedi.

Almanya'daki görevinin bitmesi nedeniyle Berlinli Türk vatandaşlara da veda eden Büyükelçi Aydın, programın ardından 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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