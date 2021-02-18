Son dakika haberleri! Türk Dünyası Meteoroloji Forumu yarın gerçekleştirilecek
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Son dakika haberleri! Türk Dünyası Meteoroloji Forumu yarın gerçekleştirilecek

18.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:28
Son dakika haberleri! Türk Dünyası Meteoroloji Forumu yarın gerçekleştirilecek

Son dakika haber: "Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın himayesinde gerçekleştirilecek.

"Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın himayesinde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 84'üncü kuruluş yıl dönümünü, Türk dünyası meteoroloji servislerini "Çevrimiçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde bir araya getirerek kutlayacak.

Forum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla ilk kez düzenlenecek. Etkinliğe, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov da katılacak.

İklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedildiği ve meteorolojik afetlerin arttığı bir dönemde yapılacak forumla Türk dünyası meteoroloji servislerinin uluslararası platformlarda birlikte daha etkin hareket etmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, forum sonunda Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de forumda yapacağı konuşmada, Türk dünyasına çağrıda bulunarak, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulmasının önemini vurgulayacak.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan meteoroloji genel müdürleri, meteorolojiden sorumlu bakanlar, Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Gerhard Adrian ve söz konusu ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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