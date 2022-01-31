Son dakika haberleri... TURİZM POLİSİNİN 'İYİ RESTORAN' VE 'KAYIP EŞYA' MESAİSİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde turistlere rehberlik etmeleri ve sorunlarını çözmeleri için kurulan turizm polisleri, turistler ile kamu kurumları arasında köprü oluyor. Turistler ise en çok iyi restoranların adreslerini ve kayıp eşyalarla ilgili polise başvuruyor.

Turizm kenti Antalya, geçen yıl 9 milyonun üzerinden tatilciyi ağırladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, kente gelen yerli ve yabancı tatilcilere daha iyi hizmet verebilmek için Turizm Polisi Şube Müdürlüğü'nü hizmete açtı. Özellikle kentin turistler tarafından en çok ziyaret edilen Yat Limanı, Konyaaltı Sahili, Kaleiçi'ndeki noktalarda görev alan turizm polisleri, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca dillerini iyi derecede konuşabiliyor. Turizm polisleri, turistlerin yaşadığı her türlü olumsuzluğu emniyetin gerekli birimlerine yönlendirme ve takibi konusunda köprü görevi görüyor.

Turizm polisi olarak kente gelen yerli ve yabancı tatilcilere tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için yardımcı olduklarını belirten komiser Simay Tanur, tatilcilerin her türlü sıkıntıda ilk olarak kendilerine başvurduğunu söyledi. Turizm polisleri olarak tatilciler ile sorunlarını çözüme kavuşturacak birimler arasında köprü kurduklarını kaydeden Tanur, 'Bir anlamda rehberlik yapıyoruz. Konyaaltı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nda polis noktalarımız var. 20 polis arkadaşımızla birlikte görev yapıyoruz. Arkadaşlarımız yabancı dil anlamında oldukça birikimli. İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca konuşabiliyorlar" dedi.

EN ÇOK ADRES SORMAK VE RESTORAN İÇİN BAŞVURUYORLAR

Tanur, tatilcilerin özellikle 'Turizm polisi' noktalarını kayıp eşya ve adres sormak için ziyaret ettiğini belirterek şöyle konuştu:

'Pasaport, anahtar gibi özel eşyalarını kaybedenler başvuruyor. Rehberlik anlamında nereleri gezebileceklerini soruyorlar. Otogar, taksi gibi ulaşım araçlarına nasıl ulaşabileceklerini soruyorlar. En çok adres ve restoran soruyorlar. Mesela 'En iyi et nerede yenir ve en iyi şarap nerede içilir' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ancak bu konuda elbette bir yönlendirme yapamıyoruz. Restoranların yoğunlukla bulunduğu yerleri tarif ediyoruz ve internetten aramalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

ESNAFTAN POLİSE DİL SINAVI

Turizm polislerinden İbrahim Ataş, İngilizce ve Rusça konuşabildiğini söyledi. Fransızca için dil eğitimi aldığını belirten Ataş, görevini severek yaptığını ve turistlere yardımcı olmaktan memnun olduğunu söyledi. Görev süresince zaman zaman esprili olaylar yaşadığını da anlatan Ataş, 'Yabancı turistler kendi dilleriyle konuşan bir polis görünce mutlu olduğunu söylüyor. Türk vatandaşlarımız da bizim yabancı dil bildiğimizi duyunca hangi dilleri konuşabildiğimizi soruyor. 'Rusça ve İngilizce' dediğimde bizimle hemen Rusça ya da İngilizce konuşuyorlar. Esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından dil sınavına tabi tutuluyoruz. Esprili konuşmalar geçiyor aramızda" dedi.

Üniversite öğrencisi Sude Birsen Samancı, turistlere polislerin rehberlik etmesinin çok iyi bir uygulama olduğunu söyledi. Üniversite eğitimi için Antalya'ya geldiğinde kendisinin de zaman zaman rehberlik desteğine ihtiyaç duyduğundan söz eden Samancı, hemcinsinin komiser olmasından da ayrıca mutlu olduğunu ifade etti. Bir başka üniversite öğrencisi Aslı Bilgiç, 'Yabancı turistler kendilerini güvende hissederek dolaşabilir. Polislerimizin yabancı dil bilmeleri ve turistlere onların diliyle konuşarak yardımcı olmaları da çok güzel" dedi.

Konyaaltı Sahili'nde eşiyle yürüyüş yapan Antonio Kilimenko, karşısında turizm polislerini görünce konuşmak istedi. İngilizce konuşan Kilimenko, polislerden İbrahim Ataş'ın Rusça da bildiğini görünce mutlu oldu. Tatilin nasıl geçtiği üzerine Rusça sohbet eden Ataş ve Kilimenko, turizm polisi şube müdürlüğünün hizmetleri hakkında bilgi de aldı. İlk defa böyle bir uygulama gördüğünü anlatan Kilimenko, 'Turistler için bu uygulama çok iyi. Ana dillerinde yardımcı olunması çok önemli. Özgürce iletişim için bu iyi bir uygulama. 2 gün oldu Antalya'ya geleli, ancak henüz adli bir olayla karşılaşmadım. Hatta Antalya'da herkes gülümsüyor. Bir sorun da yaşayacağımızı sanmıyorum" diye konuştu.