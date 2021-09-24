Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

BARTIN (AA) - Yıllık izne geldiği memleketi Bartın'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın cenazesi toprağa verildi.

Abdipaşa beldesi Kiralık Köprü Barajı mevkisindeki tünelde meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Akıncı için askeri tören düzenlendi.

Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Bartın Devlet Hastanesinden alınarak belde meydanına getirildi. Burada Akıncı için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muzaffer ile anne Sultan Akıncı'yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Akıncı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Çavuş köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Akıncı'nın yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkan Vekili Ahmet Kömeç, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan ve askeri erkan katıldı.

Öte yandan, Jandarma Uzman Çavuş Akıncı'nın göreve 2 yıl önce başladığı öğrenildi.

Abdipaşa beldesi Kiralık Köprü Barajı mevkisindeki tünelde dün Mehmet Akıncı idaresindeki 67 TH 059 plakalı otomobil ile Mert Yağcı yönetimindeki 37 RE 554 plakalı kamyonet çarpışmıştı.

Rıdvan Can'ın kullandığı 06 BK 0451 plakalı hafif ticari aracın da kamyonete çarptığı kazada, Erzurum'da uzman çavuş olarak görev yapan Akıncı hayatını kaybetmiş, Yağcı ise yaralanmıştı.