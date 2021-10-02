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Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

Son dakika haberler... Tokat'ta aynı kavşakta bir ay içinde meydana gelen 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza kameralara yansıdı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta aynı kavşakta bir ay içinde meydana gelen 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza kameralara yansıdı.

Tokat- Niksar karayolu TEDAŞ kavşağında yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Karayolları ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle kimi zaman tek şeritten trafiğin çift yönlü aktığı yol kazalara davetiye çıkardı. Yeşilırmak üzerindeki köprüden kavşağa girerek karşı yöne geçmek isteyen otomobillere diğer yönden gelen araçların çarpması kameralara anbean yansıdı. Son bir ay içerisinde 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yol çalışmalarının tamamlandığı kavşakta sinyalizasyon sisteminin henüz yerleştirilmemiş olması da kazalara davetiye çıkardı. Ayıca KGYS kameralarına el freninin çekilmesi unutulan park halindeki otomobilin hareket etmesi yer aldı. Sürücünün park ettiği otomobilin hareket ederek kavşakta refüje çıkıp karşı yöne geçerek, bariyerlere çarpması yer aldı. Ayrıca kavşaklarda otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı. - TOKAT

Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

Son dakika haberleri! Tokat'ta aynı kavşakta 19 kaza kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı
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